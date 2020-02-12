دراسة حديثة: أكثر من نصف أمهات إفريقيا عانين من فقدان الأطفال

كشفت دراسة حديثة نشرت في الموقع الرسمي لجامعة جنوب كاليفورنيا، أن أكثر من نصف الأمهات في بعض البلدان الإفريقية الفقيرة عانين من فقد الأطفال.

وركز علماء الاجتماع في جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة شيكاغو على بيانات وفيات الأطفال في 20 دولة أفريقيا على مدار عقدين من الزمن، وهى عبارة عن بيانات المسح الديموغرافي والصحي التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ليتضح من النتائج أن أكثر من نصف الأمهات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 45 و49 قد عانين من فقدان طفل دون سن الخامسة، وأما ثلثي الأمهات تقريبًا فقد عانين من وفاة طفل في أعمار مختلفة.

وأوضحت "إميلي سميث جرينواي"، أستاذة علم الاجتماع بكلية العلوم بجامعة كاليفورنيا وأحد المشاركين في الدراسة، أن هذه الوفيات تركزت في المناطق ذات الدخل المنخفض، وكان عدم وجود رعاية صحية كافية للأطفال هو السبب الرئيسي لموتهم.

وأشارت إلى أنه بمقارنة مقدار فقدان الأطفال في الولايات المتحدة وأوروبا ببعض دول إفريقيا، فتكون النتائج غير متساوية ويتضح أن الأمهات والآباء يعانون كثيرًا في البلدان الإفريقية الفقيرة على عكس الدول الأخرى التي يتلقى فيها الأطفال رعاية شديدة.

وأكدت أن هذه الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، تعبر عن حجم الفجيعة التي تحدث وتقدم منظورًا جديدًا حول عدم المساواة، متمنية تقليل معدل الوفيات لأنها تهديد مباشر للصحة العامة وديناميات السكان.

أما "جيني ترينيتابوليط، أستاذة علم الاجتماع في جامعة شيكاغو، ومشاركة في الدراسة، فقالت إن هناك عدم مساواة في تقديم الرعاية الصحية حول العالم، ويجب الاهتمام بالمجتمعات الفقيرة التي تعاني فيها الأم من ألم بسبب فقدان الأطفال.

وأوضحت أنه بناءً على بيانات منظمة الصحة العالمية، فقد انخفض معدل وفيات الرضع العالمي بين عامي 1990 و2018 من حوالي 65 حالة وفاة لكل 1000 مولود حى إلى 29 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، وخلال نفس الفترة، انخفضت وفيات الأطفال السنوية من 8.7 مليون إلى 4 ملايين، ولكن مازال هناك معانأة كبيرة في بعض البلدان الأفريقية التي تقع جنوب الصحراء الكبرى.

وأشارت إلى أن الأبحاث حول الوفاة في البلدان النامية قليلة إلا أن الدراسات التي أجريت في البيئات ذات الدخل المرتفع أظهرت أن وفاة أحد أفراد الأسرة هو مصدر عدم مساواة اجتماعية، ويؤدي إلى تدهور الحالة الصحية والنفسية للوالدين وتوتر العلاقة بينهم.

وقالت إنه على الرغم من تركيز الدراسة على أفريقيا إلا أن هذه النتيجة ستكون مشابهة للأماكن الأخرى ذات الدخل المنخفض، موضحة أنه يجب محاولة إنهاء هذه المعانأة لأن وفاة الطفل تسجل في الذاكرة لعقود عند الأسرة، وهذا يشكل خطرًا على حالتهم النفسية بجانب الشعور بخيبة الأمل والحزن.