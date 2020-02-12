الصين تدعو مجلس الأمن إلى وضع خارطة طريق لرفع العقوبات عن السودان

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" مجلس الأمن إلى مراجعة العقوبات المفروضة على السودان في الوقت المناسب ووضع خارطة طريق لرفع هذه العقوبات.

وقال تاو –في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء- إن الصين دعمت دائما عملية السلام في إقليم دارفور بالسودان، وترحب باعتماد القرار رقم 2508 الذي أعرب عن النية لمراجعة الإجراءات بانتظام.

وأضاف تاو أن الصين تعتقد دائما أن العقوبات ليست غاية ولكنها وسيلة ويجب أن تخدم دائما التسوية السياسية للقضايا ذات الصلة، وأنه يتعين على المجلس مراجعة العقوبات المفروضة على السودان في حينها، ووضع خارطة طريق لرفع العقوبات في ضوء التطورات الأخيرة.

وحث تاو مجلس الأمن والمجتمع الدولي على احترام قيادة الحكومة السودانية فيما يتعلق بقضية دارفور، مؤكدا أن الوضع في دارفور لا يزال مستقرا بشكل عام، ويمر بفترة انتقالية حرجة.

وتابع تاو أن الصين تقدر الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية للحفاظ على السلام والاستقرار في دارفور وتعزيز العملية السياسية، داعيا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاعتراف الكامل بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية، واحترام قيادتها بشأن قضية دارفور، وتعزيز التواصل والتنسيق، والاستماع بجدية إلى وجهات نظرها ومقترحاتها.