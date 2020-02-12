«الخدمات البيطرية»: تحصين 586 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وقال رئيس الهيئة، عبدالحكيم محمود، في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، إنه تم تحصين 586 ألفًا و941 رأس ماشية بينهم "505 آلاف و274 بقرة، و77 ألفًا و85 أغنامًا، 4582 ماعزًا حتى الآن.

وناشد جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية، ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم وتكوين مناعة قبل موسم نشاط المرض، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بجميع الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة.

وأوضح أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلًا عن توفير جميع المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقًا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

وأضاف أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التي تتبع مع الحملة الجديدة لتحصين الأبقار، وتوفير جميع جرعات لقاح التحصين للحملة، والتنسيق مع جميع الوزرات المعنية بعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة إلى محافظة، ومنع دخول أي ماشية إلى الأسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين.