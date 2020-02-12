اليونانية كوراكاكي أول سيدة تبدأ مسيرة الشعلة الأولمبية

أعلنت اللجنة الأولمبية اليونانية اختيار بطلة الرماية الأولمبية اليونانية انا كوراكاكى لتبدأ مسيرة الشعلة الأولمبية لأولمبياد طوكيو 2020 لتكون أول سيدة في تاريخ الألعاب الأولمبية يتم اختيارها لتكون أول من يحمل الشعلة الأولمبية.

وأوضحت اللجنة أنه تم اختيار كوراكاكى التي فازت بذهبية الرماية بالمسدس من مسافة 25 مترا في أولمبياد ريو دى جانيرون عام 2016 لتسلم الشعلة من الممثلة التى ستلعب دور الكاهنة في حفل إنارة الشعلة الذى سيقام في 21 مارس المقبل في جبل أولمبيا القديم.

وبعد أن تتسلم كوراكاكى الشعلة وتمضى بها في الجزء الأول من مسيرتها ستقوم بتسليمها إلى ميزوكى نوجوتشى الفائزة بسباق الماراثون للسيدات في أولمبياد اثينا عام 2004 ،لتكون الأخيرة أول يابانية تحمل الشعلة الأولمبية في أولمبياد بغرب اليونان.

وبعد مسيرة الشعلة في اليونان التى تستمر 8 أيام، سيتم تسليم الشعلة إلى مسئولى اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو خلال مراسم في استاد باناثانياكوس بأثينا، وسوف يكون آخر من يحمل الشعلة في اليونان اليونانية كاتيرينا ستيفانيدى التى فازت بذهبية القفز بالزانة في أولمبياد ريو.

وبعد ذلك ستنتقل الشعلة بطائرة خاصة من اليونان إلى اليابان حيث تواصل مسيرتها قبل انطلاق الدورة الأولمبية.