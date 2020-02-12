محافظ الإسماعيلية يحظر فرض رسوم جديدة قبل موافقة مجلس المحافظة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حظر تحصيل أو فرض أية رسوم جديدة إلا بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة ودراستها أولا قبل إقرارها.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي للمحافظة، إجراء تقييم لجميع المديريات الخدمية والإدارات المختلفة من خلال لجنة خاصة وبناءا على قرار اللجنة يجرى مكافأة المديريات والإدارات المتميزة والحاصلة على المراكز الأول والثاني في التقييم.

وناقش الاجتماع التقرير الخاص بصالات الجيم التي صدر لها قرارات بالغلق الإداري.

وأوضح المحافظ إعادة إفتتاحها لمزاولة النشاط لكن بعد استيفاء جميع الشروط الصحية والبنائية وتلافي الملاحظات التي تسببت بصدور قرار الغلق.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة وإعادة رصف طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة المنتظر افتتاحها قريبا، واستعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وعرض ومتابعة ما نفذته إدارة مرور الإسماعيلية بشأن استبدال اللوحات المعدنية للسيارات باللوحات الجديدة المؤمنة وترخيص الـ"توك توك".