حالة من الفوضى وأعمال شغب كبيرة اجتاحت مباراة الرجاء والجيش الملكي، على ملعب المجمع الرياضي "الأمير مولاي عبدالله" في كلاسيكو الدوري المغربي لمنافسات الجولة الـ15.

المباراة انتهت بفوز الجيش المغربي، 1 – 0 ، بهدف سجله جوزيف كيدي كنادو في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وبعدما أطلق حكم المباراة صافرة النهاية، عمت الفوضى جنبات الملعب، وخلف اصطدام جمهور الفريقين، خسائر مادية، بتكسير واجهات مجموعة من السيارات.

وأسفرت أحداث الشغب، تعرض عدد كبير من الجماهير لإصابات كبرى، بالإضافة لتخريب المشاغبين أجزاء من المدرجات والأماكن العامة وسيارات خاصة، حيث كان يتم إلقاء الحجارة بشكل عشوائي.

ووفقا لصحيفة "المنتخب المغربية" شهدت بعض مظاهر الشغب في الساحة أمام الملعب، ولولا تدخل رجال الأمن لانتهت الأمور بسيناريوهات أخطر، وأظهرت التقارير أن جماهير الفريقين أحدثا خسائر مادية بتكسير واجهات مجموعة من السيارات المحيطة بالملعب.

كما قالت صحيفة البطولة المغربية " أن حافلة فريق الرجاء الرياضي، لم تغادر ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط، بعد مواجهة الجيش الملكي ، فضلا عن أن السلطات الأمنية لمدينة الرباط، تمنع الحافلة من مغادرة الملعب وفقا للصحيفة المغربية.

الفوز رفع رصيد الجيش إلى النقطة 25 في المركز الخامس، متساويًا مع الرجاء الذي يتفوق بفارق الأهداف ويأتي بالمركز الرابع، ويبتعد كلاهما عن الصدارة بثماني نقاط.

جدير بالذكر، أن الإسماعيل سيلاقي يوم الأحد المقبل، فريق الرجاء المغربي فى مباراة ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، التى يستضيفها ملعب "الإسماعيلية.