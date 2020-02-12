غرفة صناعة الملابس تنظم ورشة للتعريف بإجراءات التصدير الجديدة إلى السعودية

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أكد محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية أن الغرفة تسعى إلى مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لزيادة صادراتها وتعريفها بالاجراءات الجمركية إلى كافة دول العالم طبقا لمعايير ومواصفات كل الدول، بحسب بيان الغرفة اليوم.

جاء ذلك خلال ورشة عمل للتعريف بعلامة الجودة ومطابقة المعايير لنظام التصدير الجديد إلى المملكة العربية السعودية والذي من المقرر العمل به خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف أن الغرفة تتعاون مع كافة الجهات أو القطاعات الحكومية لتوفير المناخ والظروف التي تساعد المصانع على زيادة صادراتها بالجودة المطلوبة.

من جانبه شدد الدكتور مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء على أن تشابه الظروف المناخية تعطي المنتج المصري ميزة تنافسية بالإضافة إلى سمعتها وشهرتها وجودتها، مشيرا إلى أن المصلحة تنفذ اختبارات خاصة للملابس طبقا للمعايير السعودية والعربية وطبقا للمواصفات القياسية.

وأكد محمد عتمان رئيس المعهد القومي للجودة، أهمية تطبيق الجودة داخل المنشأة أو المصنع وتدريب العاملين عليها من خلال تدريب العاملين المستمر على معايير الجودة والمواصفات القياسية لكل المنتجات والتي تلبي متطلبات المجتمع السعودي.

وقالت إيمان الزيني مدير صندوق دعم الغزل إن الصندووق يقدم خدماته في مجال التدريب والاختبارات والارشادات لاصحاب المصانع في كافة الأفرع، وكذلك الخبراء والفنيين لتقديم كافة أوجة المساعدة للتغلب على الصعوبات التي تواجه المنتج المحلي أو المنتج التصديري.

وأضاف ممدوح عبد الباري مدير عام الجودة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات أن الجودة هي مفتاح التصدير والدول تتجه الآن إلى اختبار الجودة مرة واحدة واعتماد الشركة أو المصنع وإجراء اختبارات عشوائية دورية بعدها على فترات، والتأكد من تحقيق أمن المستهلك.