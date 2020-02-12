الخارجية السورية: تهديدات أردوغان تنم عن جهل

وصفت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ، تهديدات (أنقرة ) بالتصدي للجيش السوري بأنها تصريحات "ممجوجة لا تصدر إلا عن شخص منفصل عن الواقع ولا تنم إلا عن جهل" .

وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية، اليوم /الأربعاء إن (دمشق) تؤكد مجدداً الإصرار على الاستمرار في واجباتها الوطنية والدستورية لمكافحة التنظيمات الإرهابية على كامل أراضيها، وتخليص المواطنين من نيرها، بما في ذلك فتح المعابر الإنسانية "الآمنة" والتي أعاقت المجموعات الإرهابية المدعومة من رأس النظام التركي ، خروج المدنيين عبرها، لاستخدامهم دروعاً بشرية لها.

وشدد - البيان - على أن أي وجود للقوات التركية على أراضيها هو وجود غير مشروع ، ويعد خرقا فاضحا للقانون الدولي ، محملا النظام التركي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الوجود.