تحاول الصين إنهاء معاناتها مع فيروس كورونا الذي قضى على 908 شخصًا وأصاب 40171 آخرين، ونجحت بالفعل في إنقاذ بعضهم، حيث استطاع 632 مريضًا من مغادرة المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم- حسبما ذكرت اللجنة الصينية للصحة.

وفور خروج بعض المرضى وتماثلهم الشفاء، أجرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" حوارًا مع عدد من الحالات حول كيف كتبت لهم النجاة من الموت وتفاصيل الساعات التي قضوها في الحجر الصحي والطريقة التي لجأت إليها المستشفيات لعلاجهم.

تقول تشنج مومو وهي أحد المتعافين من فيروس كورونا، إن الطاقم الطبي أحضر لها الزهور للتهنئة على الخروج من المستشفى بعد تمام الشفاء، موضحة أنها كانت في مستشفى ليني الشعبية وكانت خائفة بشدة من الموت ولكن مع الاهتمام الزائد من الأطباء والممرضات عادت إلى الحياة.

وأضافت أن الحجر الصحي كان ملئ بالمرضى الذين يتألمون وهذا حطم حالتهم النفسية لأن البعض كان يموت أمامهم ولكن الأطباء كانوا دائمًا يحاولون انقاذ الجميع واستخدموا في ذلك الطب الصيني التقليدي.

توضح نائبة مدير المستشفى تشانج تشينج هوا، إن "مومو" دخلت الحجر وهى تعاني من أعراض حادة بسبب فيروس كورونا وكان ذلك يوم 22 يناير وخرجت الأحد 9 فبراير، واعتمد العلاج على تقوية نظام المناعة ودعم نظامها الغذائي ومضادات للالتهابات وأيضًا الطب الصيني التقليدي الذي تم استخدامه بعد التشاور مع خبراء في الطب الصيني والغربي.

وأكدت أنه بعد 8 أيام تحسنت الرئة تدريجيًا وتم فحصها مرتين بعدها بأيام وكانت النتيجة سلبية وهو ما يعني تخلص جسمها من الفيروس.

وفي مستشفى تشيشان، تمكن كل من وي مومو وتشي مومو وكونج مومو من مغادرة المستشفى التي جلسوا فيها أسبوعًا كاملًا تحت الملاحظة بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكد كل منهم أن الرعاية لكل من أصيب بالفيروس كانت مستمرة على مدار الـ24 ساعة من الأطباء والممرضين الذين كانوا يفحصون تطورات المرض لحظة بلحظة ويمنحونهم الأدوية اللازمة، موضحين أنهم تماثلوا للشفاء بعد 7 أيام من دخولهم المشفى.

ويوضح نيو تشوان تشن، مدير قسم طب الرعاية الحرجة بمستشفى تشيشان بمدينة يانتاى الصينية، أن المستشفى استعانت بأفضل الأطباء في المدينة وقاموا باستخدام الطب الصيني والغربي المتكامل وساعد هذا كثيرًا في تحطيم الفيروس داخل الجسم وتقوية جهاز المناعة ضده.

إما يو تشى قانج، نائب المدير وكبير الأطباء بمستشفى شاندونج لايتشو الشعبى، فأكد أن المستشفى استخدمت عقاقير مضادة للفيروسات ومضادة للجراثيم بجانب الطب الصيني التقليدي والغربي وكانت النتيجة غير مصدقة، حيث تغلبت بعض الأجسام المصابة على كورونا خلال أيام وهذا رفع من الحالة النفسية عند المرضى الآخرين وزاد من نسبة ثقتهم في المستشفيات لأن البعض كان يتهرب من دخول الحجر الصحي خوفًا من الموت داخله لعدم وجود علاج مخصص للفيروس.

وأضاف أن الحالة النفسية الجيدة واحدة من أقوى الأسلحة ضد فيروس كورونا ولذلك كان الأطباء يحرصون على عدم قول أي شئ سئ أمام أحد المرضى، موضحًا أن بعض المستشفيات قامت بعمل WeChat للتواصل بين الطبيب والمريض على مدار الساعة.

ووجه ليو شونج، وهو أحد المرضى المتعافين، الشكر إلى الحكومة الصينية والمستشفيات والأطباء الذي عملوا جميعًا لانقاذ الأرواح من الموت خلال الفترة القليلة الماضية.

وأكد أن الحالة النفسية للمريض هى المحرك الأساسي للعلاج، موضحًا أن معظم المرضى متشائمين ولديهم خيبة أمل ولذلك يستغرق علاجهم وقتًا طويلًا أو تستلم أجسامهم للفيروس.

وقال إن العلاج يعتمد على اتباع نظام غذائي لتقوية جهاز المناعة وكانت أغلب الوجبات المقدمة لهم مكونة من الخضروات والفاكهة وبعض المشروبات العشبية.