ترامب يلمح إلى «تأديب» ضابط شهد ضده في قضية العزل

- ساندرز يفوز بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في نيوهامبشر.. وتراجع كبير لجو بايدن

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بأن الجيش قد ينظر في تأديب الليفتانت كولونيل ألكسندر فيندمان، الخبير العسكري السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الذي أدلى بشهادة ضده في مجلس النواب الأمريكي بخصوص "قضية عزله".

وكان فيندمان، قد قدم واحدة من أكثر الإفادات إضرارا بحق الرئيس الأمريكي، أثناء تحقيق أجراه مجلس النواب الأمريكي في تعاملات ترامب مع أوكرانيا، وأقيل من منصبه في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وقال ترامب في تصريحات صحفية: "أرسلناه إلى مكان مختلف كثيرا، ويمكن للجيش أن يتعامل معه على النحو الذي يريدونه"، وفقا لوكالة رويترز.

وردا على سؤال عما إذا كان يلمح إلى أن فيندمان قد يواجه إجراءات تأديبية، أكد ترامب أن ذلك "يرجع للجيش". وتابع: "بالنظر إلى ما حدث.. فمن المؤكد، حسبما أتصور، أنهم سينظرون في ذلك".

وقال فيندمان في إفادته عندما كان أكبر خبير في شؤون أوكرانيا في مجلس الأمن القومي: "إن طلب ترامب إجراء تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافسه الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة 2020، ونجله هانتر، أثناء مكالمة تليفونية في يوليو الماضي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان خطأ".

وصرح ترامب بهذا الخصوص عن فيندمان "من الواضح أنني لم أكن راض عما فعله".

ومضى يقول "تحدث (فيندمان) قبل أي شيء عن مكالمة غير صحيحة.. وكل ما قاله عن المكالمة قيل دون الحصول على تصريح".

من جهة أخري ، فاز السيناتور المستقل، بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ولاية نيوهامبشر أمس الثلاثاء، وفق نتائج نشرتها وسائل إعلام أمريكية، متقدما على منافسيه وبينهم جو بايدن ليرسخ موقعه في المعركة لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وحصل ساندرز الذي يقود الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، على 26 % من الأصوات بعد فرز كافة الأصوات تقريبا في الولاية التى هزم فيها أيضا هيلاري كلينتون في 2016.

وقال ساندرز أمام حشد من أنصاره بعدما أعلنت قناتا "ان بي سي" و"إيه بي سي" الأمريكيتين فوزه: "دعوني اغتنم هذه الفرصة كي أشكر أهالي نيوهامبشر على هذا الفوز العظيم الليلة".

وأضاف ساندرز: "النصر هنا هو بداية النهاية لترامب"، رافعا سقف مطالبه المتعلقة بضرائب أكثر عدلا وإصلاح لقطاع الرعاية الصحية.

وحصل رئيس البلدية السابق لساوث بند بولاية إنديانا، بيت بوتيدجيدج على 24 %من الأصوات ليباشر الاستعداد لمعارك قادمة أصعب.

وحافظت ايمي كلوبوشار على تقدمها لتحل في المركز الثالث مع قرابة 20 %من الأصوات فيما حلت الليبرالية اليزابيث وارن في المركز الرابع مع نحو 9 %من الأصوات.

وبعد أشهر من تربعه في مقدمة المرشحين، أقر بايدن بأنه يتوقع أن يحقق نتيجة سيئة في نيوهامبشر كما فعل قبل اسبوع في أيوا. وقد بدأت أسوأ مخاوفه بالتحقق بعد أن حل في المركز الخامس مع أكثر بقليل من 8 %من الأصوات.