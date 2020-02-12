 سحب 6 دبلوماسيين أفغان لدى إيطاليا بما في ذلك السفيرة - بوابة الشروق
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سحب 6 دبلوماسيين أفغان لدى إيطاليا بما في ذلك السفيرة

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 3:25 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 3:25 م

ذكر مصدر بوزارة الشؤون الخارجية الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن الوزارة سحبت سفيرة أفغانستان لدى إيطاليا، هيلينا مالكيار ونائبها، ووافق الرئيس الأفغاني أشرف غني على ذلك الإجراء، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأربعاء.

وأضافت القناة التلفزيونية أنها حصلت قبل حوالي أسبوعين على وثيقة، أمر فيها القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، هارون شاخانسوري ستة دبلوماسيين أفغان في إيطاليا بالعودة إلى أفغانستان، خلال 48 ساعة.

وذكرت مصادر أن الدبلوماسيين الستة، من بينهم السفيرة الأفغانية، هيلينا مالكيار، يؤلفون تقريبا من جميع موظفي السفارة الأفغانية في إيطاليا، وتشمل المجموعة بعض الدبلوماسيين، الذين تم تعيينهم في السفارة قبل بضعة أسابيع فحسب.

وذكرت المصادر أنه تم اتخاذ القرار من قبل وزارة الشؤون الخارجية، بعد توتر العلاقة بين الدبلوماسيين الأفغان والسفيرة الأفغانية.


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