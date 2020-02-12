محافظ بني سويف يفتتح الملتقى العلمي السنوي لنقابة أطباء الأسنان

افتتح محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الأربعاء، الملتقى العلمي السنوى لطب الأسنان، الذي نظمته النقابة الفرعية لأطباء الأسنان ببني سويف، بحضور الدكتور ياسر الجندي النقيب العام لأطباء أسنان مصر، والدكتورة أماني خليفة مدير عام قطاع طب الأسنان بوزارة الصحة، والدكتور أحمد فؤاد صدقى نقيب أطباء أسنان بني سويف،والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور حسن سليمان مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، ولفيف من أساتذة طب الأسنان وأعضاء النقابات الفرعية فى عدد من المحافظات.

وفي كلمته أثنى محافظ بني سويف على النشاط النقابي الملحوظ لنقابة الأسنان، مشيرا إلى أهمية مثل هذه المؤتمرات العلمية، حيث قال "العلم هو الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة الطبية بجانب توفير الامكانات التي تقوم الدولة في الفترة الحالية بتوفيرها، فلا بد من مواكبة الجديد في مجالات الطب من خلال الإطلاع عليه وتعلمه، وذلك يعني تعظيم الاستفادة من الإمكانات الطبية التي تعمل الدولة على توفيرها وفقا للمتاح وبشكل مرحلى".

وأشار المحافظ إلى حرصه على حضور هذا الملتقى العلمي الذي يضم نخبة مميزة من كبار الأساتذة والعلماء والباحثين في طب الأسنان، والذي يعتبر بمثابة نافذة مهمة للاطلاع على آخر المستجدات في مجالات طب الأسنان، ومسايرة التطور السريع والمتلاحق في هذا الجانب وفرصة كبيرة لتبادل الخبرات والوقوف على كل ما هو جديد في هذا المجال، مؤكدا أهمية مثل تلك المؤتمرات باعتبارها همزة وصل فاعلة بين العلماء والخبراء المتخصصين.

وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسات ومحاضرات تخصصية في مجال جراحة الفم والفكين وغرس الأسنان، إلى جانب استخدامات الليزر المتعددة في مجال طب الأسنان، والحشوات التجميلية والتعويضية، وأحدث تقنيات التركيبات الحديثة، بمشاركة نخبة كبيرة من الأساتذة والباحثين وأطباء جراحات الفم والوجه والفكين من بعض الجامعات المصرية.