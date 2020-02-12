مشروع «مسام» ينتزع 1,865 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري 1,865 لغمًا منها 11 لغمًا مضادة للأفراد، و360 لغمًا مضادة للدبابات و 1,493 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية/واس/ أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 129,348 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.