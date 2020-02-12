 أردوغان يهدد بضرب قوات النظام السوري في حالة إصابة أي جندي تركي بسوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أردوغان يهدد بضرب قوات النظام السوري في حالة إصابة أي جندي تركي بسوريا

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 11:38 ص | آخر تحديث : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 11:38 ص


واصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجومه على النظام السوري، محملًا إياه مسؤولية تصاعد الأحداث في إدلب.
وقال «أردوغان»، في كلمة ألقاها، صباح الأربعاء، إن هجمات النظام السوري في إدلب تستهدف المدنيين بهدف تهجيرهم، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح لطيران النظام بالتحليق بحرية بعد الآن.
وأضاف أنه سبق وأن حذر بضرب قوات النظام السوري مباشرة إذا استهدفت القوات التركية داخل سوريا، مجددًا تهديده بضرب قوات النظام في حالة إصابة أي جندي تركي في سوريا.
وأعلنت تركيا، مساء أمس الأول الاثنين، عن مقتل خمسة من جنودها في هجوم على نقطة مراقبة بإدلب السورية.


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