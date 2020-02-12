اتحاد الصناعات: مشاركة أهم الدول في مؤتمر «إيجيبس 2020» اعترافا بقدرة مصر على تواجدها الدولي في مجال الطاقة

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن مؤتمر «إيجبس 2020»، لا يعتبر مؤتمر إقليمي وإنما دولي؛ يشارك فيه 14 دولة من الأهم في العالم، مؤكدًا أن ذلك يعد اعترافًا بقيمة مصر وقدرتها على التواجد في الساحة الدولية في مجال الطاقة وخصوصًا الغاز.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «Cbc»، مساء الثلاثاء، أن مصر في هذا المؤتمر تُسوق فرص لكبرى الشركات العالمية بالاستثمار داخل مصر وأنها واعدة بالنسبة لهم، مشيرًا إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير البترول لها؛ بمنطق «المنفعة للجميع».

وأكد أن مصر في ظل الصراعات اللي تدور في البحر المتوسط وشمال أفريقيا وتركيا وغيرها، ترد بشكل عملي؛ وذلك بإتجاه كل الشركات الاستثمارية في العالم نحوها بإشراف من الإتحاد الأوروبي ومراقبة أمريكا للمنتدى.

وأضاف: « إحنا عندنا البنية التحتية الاساسية ولذلك تم لمصر ان تكون قيادة المؤتمر بها، عندنا محطات تسييل لا يوجد مثلها في الشرق الأوسط، وعندنا كم من خطوط الانابيب ومعامل التكرير والبتروكيمائية الجديدة، عندنا الخبرات المتراكمة لشركات المقاولات البترولية ، عندنا الإمكانيات اللي تسمحلنا، والقدرة على حماية هذه الاستثمارات» مؤكدًا أن قوانين ترسيم الحدود أعطت قوة ومصداقية لكي تستثمر الشركات داخل مصر، وأن ذلك يصب في صالح الاقتصاد المصري.

وافتتحت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2020»، والذى يعقد في الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار «شمال افريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة»؛ والذي يسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية.