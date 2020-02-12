ضبط 62 قطعة سلاح في حملتين بالدقهلية وأسيوط

ضبط قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بإشراف اللواء علاء الدين سليم، 62 قطعة سلاح ناري، خلال حملتين أمنيتين في الدقهلية وأسيوط، شارك فيهما مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المحافظتين، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

حيث داهمت قوات أمن الدقهلية بقيادة اللواء السيد سلطان مدير المباحث، منطقة بحيرة المنزلة؛ لضبط تجار المخدرات والأسلحة والذخائر وتطهير البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر المطلوبة أمنيًا، وأسفرت الحملة عن ضبط (بندقية آلية، و3 بنادق خرطوش، و11 فرد خرطوش، و7 خزنات آلية، و106 طلقات مختلفة).

كما تم ضبط 14 قضية اتجار في المخدرات، وسلاح أبيض، وضبط متهمين اثنين هاربين من أحكام، ونفذت الحملة أيضًا 753 حكما قضائيا، وتحصيل 14125 جنيها، والعديد من قضايا التعديات على البحيرة.

وفي محافظة أسيوط، وجه قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مباحث المديرية بقيادة اللواء منتصر عويضه مدير المباحث، حملة استهدفت مركز شرطة أبنوب أسفرت عن ضبط (35 بندقية آلية، و9 بنادق خرطوش، و3 فرد محلية، و115 طلقة مختلفة)، وتم تنفيذ 9 قرارات إزالة، وضبط 38 متهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.