 وزارة الدفاع الجزائرية: تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية شمال شرقي البلاد - بوابة الشروق
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وزارة الدفاع الجزائرية: تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية شمال شرقي البلاد

وزارة الدفاع الجزائرية
وزارة الدفاع الجزائرية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 6:25 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 فبراير 2020 - 6:25 م

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء عن تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليديتي الصنع ومواد تدخل في صناعة المتفجرات بولاية سطيف (شمال شرق).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء إنه "في إطار مكافحة الارهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تمرجاجوت بجبال البابور، بولاية سطيف مخبأين للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليديتي الصنع ومواد تدخل في صناعة المتفجرات."

وأضاف البيان أن حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ29 شخصا كانوا على متن قوارب بكل من وهران (شمال غرب) والقالة (شمال شرق)

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