توتال: لدينا خطة طموحة لزيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة القادمة

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التقى طارق الملا، وزير البترول والتروة المعدنية، مع باتريك بويانيه رئيس شركة توتال الفرنسية، وذلك خلال اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس ٢٠٢٠.

وأكد الملا خلال اللقاء أن تواجد الشركات العالمية على أرض مصر يدعم استراتيجية الوزارة فى زيادة الانتاج وتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلى وأن هناك العديد من أنشطة ومجالات التعاون تمثل فرصا عديدة لتوسيع أنشطتها في مصر.

ومن جانبه أكد رئيس توتال، أن الشركة لديها خطة طموحة لزيادة استثماراتها فى مصر خلال الفترة القادمة سواء فى البحث والاستكشاف أو فى مجال التسويق وهناك خطة طموحة لزيادة أعداد محطات تموين السيارات والخدمة على أحدث المقاييس العالمية.

كما استقبل وزير البترول والثروة المعدنية، سيفى غسيمى رئيس شركة إير برودكت المتخصصة فى توريد وحدات الأمونيا والهيدروجين والمرافق الخاصة للمشروعات بنظام POOT.