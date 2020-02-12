إيطاليا تتطلع لإطلاق بعثة أوروبية لمنع دخول الأسلحة والجنود إلى ليبيا

ــ دى مايو فى زيارة مفاجئة لطرابلس وبنغازى.. والجيش الليبى يقصف مخازن أسلحة للميليشيات فى العاصمة

أعلن وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو أن إيطاليا تصر على الدبلوماسية لحل الأزمة فى ليبيا وتتطلع إلى إطلاق بعثة الاتحاد الأوروبى لمنع دخول الأسلحة والجنود إلى ليبيا.

وأضاف دى مايو، متحدثًا إلى الصحفيين، أمس الثلاثاء، على هامش زيارة لمقر بعثة قوات حفظ السلام الدولية (كفور) فى بريشتينا عاصمة كوسوفو: «من المهم دائمًا إدانة أعمال القوة.. أفكر أيضًا فيما يمكن أن نفعله فى ليبيا إذا قرر الاتحاد الأوروبى بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة.. آملين أن نتمكن من إطلاق مهمة تسمح لنا بمراقبة دخول الأسلحة والذخيرة والجنود فى ليبيا»، وفقا لوكالة «نوفا» الإيطالية.

وأكد دى مايو أن الأوضاع فى ليبيا تُظهر أن أعمال الحرب لا تنتج إلا حربًا أخرى، مؤكدًا أن هناك «حربًا بالوكالة» فى ليبيا ولا يستطيع أحد بمفرده أن يربحها، ومثال على ذلك المبادرات الانفرادية الأخيرة لروسيا وتركيا.

وأشار دى مايو إلى أن إيطاليا تعمل مع المجتمع الدولى فى إطار عملية برلين حول ليبيا، مضيفًا: «ويوم الأحد سيعقد أول اجتماع لتقييم نتائج المؤتمر».

إلى ذلك، أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية بأن دى مايو توجه، اليوم الأربعاء، إلى ليبيا فى زيارة خاطفة، موضحة أنه أول وزير خارجية لبلد عضو فى الاتحاد الأوروبى يسافر إلى ليبيا بعد مؤتمر برلين.

ويلتقى دى مايو فى طرابلس رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسى فايز السراج ووزير داخليته فتحى باشاغا، كما سيتوجه إلى بنغازى ليجتمع مع قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، وفقا للوكالة الإيطالية.

من جهتها، أفادت مصادر دبلوماسية فى الأمم المتحدة لوكالة «تاس» الروسية بأن مجلس الأمن الدولى سيصوت على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا.

وكانت بريطانيا قد قدمت مشروع قرار، دعما لمخرجات مؤتمر «برلين» حول ليبيا، الذى انعقد فى 19 يناير الماضى.

بدوره، طالب نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة وو هايتاو، مجلس الأمن بتوخى الحذر بشأن مسألة العقوبات المفروضة على ليبيا.

وأشار هايتاو، فى كلمته أمام مجلس الأمن، إلى أنه من الضرورى أن يواصل المجتمع الدولى تنفيذه الصارم لحظر الأسلحة، والامتناع عن التدخل العسكرى أو أى أعمال أخرى قد تؤدى إلى تصعيد النزاع، مضيفا أنه يتعين على المجتمع الدولى احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها قبل فرض أى عقوبات أو إصدار أى قرارات قد تؤثر على البلاد التى تواجه تحديات عديدة، بحسب قناة «ليبيا 218».

من ناحية أخرى، أعربت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، فى بيان، عن أسفها واستنكارها لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التى تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من الجيش الوطنى الليبى للهبوط فى ليبيا، لافتة إلى أن هذا الأمر تكرر فى عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية، وفقا لبوابة «إفريقيا» الإخبارية.

ميدانيا، قال الجيش الوطنى الليبى، إنه قصف ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، مخازن أسلحة تابعة للميليشيات المسلحة الموالية لقوات السراج، بمنطقة الكريمية جنوب العاصمة طرابلس، قبل نقلها إلى محاور القتال، بحسب موقع «العربية. نت» الإخبارى.