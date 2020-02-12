محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بالمحافظة

شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على ضرورة الالتزام بالمخطط الموضوع لإتمام المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة وإزالة أي معوقات تحول دون إتمامها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتم استعراض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتعثرة، مكلفًا الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد مخطط بجميع مشروعات الصرف الصحي، وموعد الانتهاء منها، وذلك لعمل مخطط الرصف بناءً عليه مع سرعة الانتهاء من جميع المشروعات المرشحة للافتتاح الرئاسي مثل محطة مياه قطور مع سحب الأعمال من شركات المقاولات المتقاعسة، وإسنادها إلى شركات جادة.

كما ناقش محافظ الغربية، مشروعات مديرية الصحة، موجهًا وكيل وزارة الصحة بإعداد بيان بعدد المستشفيات الغير مجهزة وإجمالى التكلفة، وذلك للتنسيق مع رجال الأعمال للمساهمة في تجهيزها.

واستعرض مشروعات التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية وعدد المدارس المتعثرة مع إعداد بيان بالمشروعات التى يتم الانتهاء منها قبل 30/6.

كما ناقش مشروعات الإسكان وهيئة الطرق التى تم الانتهاء منها مع إعداد بيان بعدد المشروعات المتوقفة وأسباب التوقف، مؤكدًا سرعة الانتهاء من جميع المشروعات وإعداد جدول زمني لكل مشروع حتى يتم افتتاحه.