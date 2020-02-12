الغندور: حكام مباراة القمة من أوروبا باستثناء دولتين

قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، إن الطاقم الذي سيتولى إدارة مباراة السوبر والدوري بين الأهلي والزمالك سيكون من أوروبا أو أمريكا الجنوبية باستثناء دولتي فرنسا وسويسرا بلدا مدربي الفريقن.

وأضاف الغندور، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "ام بي سي مصر": "أتواصل مع الحكام في أوروبا هاتفيًا لإدارة المباريات بمصر وليس بإرسال البريد لهم".

وأشاد رئيس لجنة الحكام، بأداء حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، إبراهيم نور الدين وكذلك بنظيره في مباراة الزمالك والإسماعيلي محمود عاشور، واصفًا إياه بـ "الجيد جدًا"، مشددًا على أن الجميع عليه دعم الحكم طالما الصورة لا توضح الواقعة خلال المباراة.

وتابع: "إبراهيم نور الدين، لم يخطئ في مباراة الأهلي وبيراميدز، انظروا لما فعله أوريجي مع ليفربول أمام برشلونة وهناك لقطات غيرها منتشرة على مواقع التواصل".