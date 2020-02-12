اعتقال أفراد في ألمانيا وتركيا بتهمة انتحال صفة رجال شرطة

شنت السلطات الأمنية، صباح اليوم الجمعة، حملة مداهمات وتفتيش في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية وفي تركيا؛ للقبض على أفراد عصابة انتحلوا صفة رجال شرطة في أنحاء متفرقة من ألمانيا.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة مدينة أوسنابروك الألمانية، إنه تم القبض على 3 أفراد في ولاية شمال الراين-ويستفاليا وأكثر من 20 آخرين في تركيا، مشيرا إلى أن زعيم العصابة ضمن الأفراد الذين تم القبض عليهم في تركيا.

وبحسب البيانات، تعاون محققون ألمان وأتراك على نحو وثيق لتنفيذ هذه الحملة.

وأوضح المتحدث أن السلطات شنت حملة تفتيش في 22 منزلا ومكتبا وسيارة في مدن كولونيا وبوخوم ومونستر وداتلن وراينه ودورتموند الألمانية. وفي تركيا شنت السلطات حملة التفتيش في أنطاليا وإسطنبول.

وبحسب البيانات، تحقق السلطات الألمانية في ارتكاب هذه العصابة نحو مئة جريمة بـ10 ولايات ألمانية، تتركز أغلبها في ولايات شمال الراين-ويستفاليا وسكسونيا السفلى وراينلاند-بفالتس.

وبحسب التحقيقات، احتال أفراد العصابة على ضحاياهم -أغلبهم من كبار السن- في أكثر من 3 ملايين يورو.