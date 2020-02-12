الحكومة الإسبانية تقر اتفاقا تهب بمقتضاه للمغرب المسرح الكبير بمدينة طنجة

اقرت الحكومة الإسبانية خلال اجتماع مجلس الوزراء اتفاقا تهب إسبانيا بمقتضاه للمغرب بشكل لا رجعة فيه المسرح الكبير (سيرفانتيس) الذي يوجد بمدينة طنجة.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة الإسبانية اليوم، إنه سيتم بمقتضى هذا الاتفاق تقديم البروتوكول الموقع بين إسبانيا والمغرب بشأن هذا التبرع الذي لا رجعة فيه للمسرح الكبير (سرفانتس) بطنجة إلى البرلمان الإسباني بمجلسيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) من أجل إقراره.

وجاء هذا القرار الذي اعتمدته الحكومة الإسبانية بعد العرض الذي كانت الحكومة المغربية قد تقدمت به من أجل ترميم هذا الصرح الفني وصيانته والإشراف على إدارته مقابل تملكه مع الالتزام بالمحافظة على الطابع الإسباني في البرنامج الثقافي لهذه المؤسسة.

وسيتم نقل ملكية هذا المسرح للمغرب من خلال بروتوكول يشكل حسب مقتضياته ومحتوياته اتفاقا دوليا مما يفرض أن تتم المصادقة عليه من طرف البرلمان الإسباني بمجلسيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) .

وذكرت الحكومة الإسبانية ،أن المسرح الكبير (سيرفانتيس) في طنجة يعد واحدا من بين أهم المباني الثقافية في مدينة طنجة مشيرة إلى أن له قيمة معمارية مهمة ويحتاج إلى الترميم والصيانة من أجل المحافظة عليه كموروث ثقافي .