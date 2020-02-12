كشفت مصادر قانونية عن تفاصيل التحقيق مع مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" السابق شادي أبو زيد، والدكتور خالد عزب، اللذين قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، حبسهما 15 يوما احتياطيا، في قضية جديدة، تتضمن اتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها في القضية رقم 1956 لسنة 2019، وذلك بخلاف القضية التي قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيلهما فيها بتدابير احترازية الثلاثاء الماضي.

وذكرت المصادر أن الواقعة الرئيسية محل الاتهام لكليهما، وفقا للمنسوب لهما في محضر التحريات، تتمثل في "عقدهما لقاءات تنظيمية لصالح جماعة تسعى لقلب نظام الحكم، وذلك أثناء فترة التريض بمحبسهما، وذلك أثناء قضائهما فترة الحبس الاحتياطي في القضية الأولى المخلى سبيلهما منها.

كما تنسب التحريات أيضا لشادي وخالد استغلالهما فترة الزيارات بالسجن، والخروج لجلسات نظر تجديد الحبس، في نقل أخبار إلى قيادات "الجماعة الإرهابية" داخل السجن، بالمخالفة لأحكام القانون.

من جانبهما، أنكر المتهمين تلك الواقعة والاتهام الموجه إليهما بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

كما دفع محامي المتهمين أثناء جلسة التحقيق الأولى، بعدم معقولية تصور الواقعة، وبطلان تحريات الشرطة كونها "لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام، إذ لا تعدو أن تكون إلا مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب".