وفد أردني يزور «المركزي للتنظيم والإدارة» لتنفيذ خطة العمل الثنائي المشترك

استقبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير 2020 وفدًا من ديوان الخدمة المدنية الأردني، في ضوء تنفيذ خطة العمل الثنائية المشتركة بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وديوان الخدمة المدنية الأردني للتعاون في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية لعام (2019-2020) محور تدريب وتأهيل الموظفين، للإطلاع على تجربة الجهاز في مجال فنيات قياس العائد الاستثماري على التدريب.

ويتم تدريب أعضاء الوفد على المفاهيم الأساسية للاستثمار في التدريب وطرق قياس العائد من الاستثمار في التدريب وأهدافه، والعلاقة بين التدريب وأداء العاملين، وطرق تحديد الاحتياجات التدريبية بالإضافة إلى عناصر ومعايير ومؤشرات تقييم التدريب والعائد منه وأثره في رفع قدرات العاملين كما يقوم المتدربون بالتدريب على تطبيقات عملية في مجال قياس العائد من التدريب.

جدير بالذكر أنه في يوليو الماضي قام صالح الشيخ ممثلا عن مصر وعطوفة نضال البطاينة، وزير العمل الأردني، ممثلا عن الأردن، بتوقيع بروتوكول تعاون في مجال "الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية"، والذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردني، بمقر مجلس الوزراء، خلال مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون في مجالات متنوعة بين البلدين الشقيقين.