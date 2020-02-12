القوى العاملة بجنوب سيناء تنظم ندوة تثقيفية في مجال علاقات وقانون العمل

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نظمت مديرية القوى العاملة، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية في مجال علاقات وقانون العمل بأحد الفنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وقال محمد عبدالرحمن، مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إن الندوة تهدف إلى زيادة التوعية، والتثقيف بالقوانين واللوائح المنظمة لعلاقة العمل بين العاملين وأصحاب الأعمال والمشرفين على تطبيقها.

وأوضح مدير المديرية، أن الندوة قوبلت باستحسان من قبل أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية بخليج العقبة، حيث حضر الندوة 27 من مديري الموارد البشرية بالفنادق والمنشآت السياحية.

وأضاف أنه جرى خلال الندوة تنظيم مناقشة مفتوحه بين مديري الموارد البشرية والمحاضرين للرد على جميع استفساراتهم.