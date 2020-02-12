سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالنزهة

ضبطت مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين في منطقة النزهة.

وتلقى اللواءأشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، بلاغا بأنه أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة النزهة وبصحبته القوة المرافقة بشارع محمد فريد بمنطقة جامع الفتح اشتبه في دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " ماركة بوكسر سوداء اللون يستقلها ثلاثة أشخاص، وأمكن استيقاف الدراجة وضبط مستقليها وتبين أنهم كل من "أ.م" 27 سنة عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرها 13780 لسنة2015م المرج "مخدرات" ( قائد ومالك الدراجة) و"ح.ن" 23 سنة ميكانيكي سيارات ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 11606 لسنة 2015م المرج "سلاح" والمقضي فيها بالحبس 6 شهور بجلسة 1/6/2015م، و"ع.ع.س" 25 سنة عاطل وبحوزتهم المضبوطات التالية" طبنجة صوت تركي الصنع، 7 طلقات صوت، سلاح أبيض " مطواة "، حقيبة يد حريمي سوداء اللون وبداخلها 1000 جنيه، خاتم ذهب أبيض،ساعة يد، 2 هاتف محمول، بعض المتعلقات الشخصية.

واعترف المتهمون بسرقة حقيبة اليد المضبوطة بحوزتهم من"س.م.ف" 59 سنة محامية بأسلوب " الخطف" باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمين والمضبوطات، واتهمتهم بالسرقة، وقررت بأنها كانت في سبيلها للإبلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة أقر المتهمون، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بذات الأسلوب.

واعترف المتهمون بارتكاب 4 حوادث سرقة، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" "ن.أ"27 سنة صاحب محل هواتف محمولة بدائرة قسم شرطة المرج ومقيم بذات العنوان وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق