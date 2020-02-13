«أبو العينين» بعد فوزه بالانتخابات التكميلية سأقف مع أهالي الجيزة قلبا وقالبا

وجه المرشح محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ومرشح الحزب بالانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة، كل الشكر لأهالي دائرة الجيزة الذين لم ينفصل عنهم يوماً سواء كان داخل البرلمان أو خارجه، مؤكداً أن نجاحه بالانتخابات التكميلية بمثابة تشريف وتكليف له والحزب لخدمة المصريين تحت قبة البرلمان.

وأضاف "أبو العينين"، أن المشهد الانتخابي جاء نموذجياً ومعبراً عن إرادة أهالي وعائلات الجيزة، مشيراً إلى أن سيدات الجيزة كان لهن دوراً كبيراً في المشهد الانتخابي، مؤكداً أن المرأة المصرية ضربت مثالاً حقيقياً للمشاركة فى الانتخابات، وكذلك ذوي الهمم الذين كان الأكثر حرصاً على المشاركة بالانتخابات، مشيداً بالمشاركة الشبابية في الانتخابات.

أكد أنه سيقف مع أهالي الجيزة قلباً وقالباً سواء ممن انتخبوه أو ممن صوتوا ضده، موضحاً أنه أصبح ممثلاً لجميع أهالي الجيزة تحت قبة البرلمان، مشيدا بالجهود الذي بذله النائب منتصر رياض عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالانتخابات التكميلية.

أشار "أبو العينين"، إلى أن قيادات حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف أكدت خلال العملية الانتخابية مدى ملامسة الحزب لاحتياجات المواطن المصري، موجهاً التحية للنائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعادل ناصر أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب عصام هلال أمين التنظيم بالحزب، لما بذلوه من جهود كبيرة فى الانتخابات التكميلية.