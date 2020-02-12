وزير الصحة الألماني: انتشار كورونا سيزداد سوءا

حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الأربعاء، من أن انتشار فيروس "كورونا" سيسوء بشكل أكبر قبل أن يبدأ في التحسن.

وتابع -حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية أنه لم يتم بلوغ نقطة التحول في قضية انتشار الفيروس حتى الآن وذلك على حد سواء في الصين وألمانيا وغيرهما من دول العالم.

وتابع شبان أن مجموعة دول السبع ستدعو لعقد مؤتمر جديد لتنسيق جهودها بشأن انتشار الفيروس. وكانت الدول السبع -الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وبريطانيا- قد اجتمعت سابقا هذا الشهر لمناقشة تنسيق قوانين واحتياطات السفر والبحوث والتعاون الطبي مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي والصين.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" -الذي بات يعرف الآن باسم "كوفيد-19"- في ألمانيا بلغ 16 حالة حتى الآن.