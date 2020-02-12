الفريق محمد فريد يترأس اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس (G5)

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عٌقدت فعاليات إجتماع رؤساء أركان حرب القوات المسلحة لدول تجمع الساحل الأفريقي الخمس ( G5 ) وممثلى الدول الأوروبية المانحة، والذي استضافته القاهرة فى الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري وشاركت فيه بوفد رفيع المستوى ترأسه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

بدأت فعاليات الاجتماع بتهنئة رئيس أركان حرب القوات المسلحة لنجاح القمة الأفريقية الثالثة والثلاثين والتي أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس الإتحاد الأفريقى.

وأشار رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أن القمة أتت بظلالها الإيجابية من خلال فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن، ومناقشة عدد من القضايا ذات الأهمية الكبرى للقارة الأفريقية، على رأسها الأزمة الليبية بما يحفظ حقوق الشعب الليبى الشقيق.

ولفت إلى مبادرة الرئيس السيسى لإستعداد مصر الكامل لإستضافة قمة إفريقية لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب فى دول الساحل، مؤكداً أن القوات المسلحة تسير وتحقق إستراتيجية الدولة المصرية فى دورها الداعم لكافة القضايا الأفريقية.

وبحث الاجتماع، الوضع الأمني في منطقة الساحل وسبل تعزيز التعاون العسكرى والتنسيق المستمر فى القضايا محل الإهتمام المشترك، كما تم عرض الرؤية المصرية لدعم قدرات دول الساحل الأفريقي الخمس، ومناقشة مقترح تدريب كوادر من تلك الدول بجمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية بين الجانب المصرى ودول الساحل الأفريقي الخمس.

ونقل فريد، تحيات وتقدير الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى للحضور.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الاجتماع على ضرورة التدريب والتأهيل المستمر لقوات دول الساحل الخمس (G5) من أجل مواجهة التهديدات الأمنية عابرة الحدود الناتجة عن الجماعات المتطرفة بدول الساحل الأفريقي.

وأوضح ضرورة تشجيع المبادرات التنموية بالمناطق المهمشة فى دول الساحل الخمس لدعم استقرار المنطقة ومنع الجماعات المتطرفة من تجنيد عناصر جدد.

وأشار بيان القوات المسلحة، إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الأمن والدفاع لتحقيق الإستقرار بهذه المنطقة الحيوية من القارة الأفريقية.