اكتشفت "سويسوف مينكي"، معلمة الابتدائي، مرضها بالإيدز عندما كانت في سن الـ26 عام 2006، ولعدم تقبل الكثيرون لها، قررت العيش وسط مجتمع مخصص لمرضى الإيدز في منطقة نيو ثولوان بالقرب من منزلها في ولاية لومومبا بالكونغو: "هناك يتعلم المرضى كيف يعيشون حياة صحية، ويأكلون طعاما صحيا ويمارسون التمارين ويتعلمون كيف يحبون أنفسهم إذا لم يحبهم أحد، ويعيشون دون الحاجة لمن خذلهم".

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن مرضى الإيدز يحتاجون إلى كميات أكبر من المياه عن الأشخاص العاديين؛ لأنه إذا أصيبوا بالنزلة المعوية ولم يجدوا ماء؛ فلن تكون المضادات الحيوية مجدية لهم.

وفي لومومبا، تواجه الولاية ثالث أقسى الموجات الجافة في تاريخها؛ بسبب الاحتباس الحراري، ورغم وجود خزانات أمطار في مجمع سكن مرضى إيدز لومومبا، فهي لا تجمع الكثير من المياه.

ولأن البنية التحتية لتوصيل المياه لا تكفي لجلب الكثير منها، فـ"مينكي" ومن بالمجمع السكني بحاجة للخروج للصحراء والحفر في الرمال؛ للحصول على بعض مخزونات الأمطار، وحتى الوصول لتلك الموارد، يتطلب ذلك السير لـ4 ساعات، وبعد الوصول، يستغرق سحب المياه 90 دقيقة، وهي عملية مضيعة للوقت ومستهلكة لطاقة أشخاص مصابون بالإيدز.

وتقول مينكي: "الحصول على مياه نظيفة للشرب أصبح تحديا حقيقيا، فكل صباح أفتح عيني وأقول (حقا هل أمامي مشوار جلب المياه؟ إلى أين سأذهب اليوم؟) وأحيانا أكون شديدة الإعياء، فأنتظر أبنائي يحضرون لي المياه عند عودتهم من المدرسة، ولكن حتى يعودون لا أجد رشفة ماء أبلع بها دوائي".

وعن قذارة المياه، توضح مينكي: "أفرح كثيرا حينما أرى الأمطار، ولكن ما جدواها، فهي تسير عبر الغابات وتجلب معها ما ينتج عن الناس من صرف صحي، وتنزل إلى النهر فنشربها نحن. أرجو من الناس أن يتوقفوا عن قضاء حاجاتهم في الخلاء، فعليهم فعل ذلك في حمامات آمنة؛ كي لا تتسرب فضلاتهم للمياه التي نشربها، ويصاب أناس جدد بالإيدز".

وتقول جابو صديقة مينكي عن صاحبتها: "لا أستطيع وصف مينكي، هي شيء مختلف، كلنا هنا في مجمع مرضى الإيدز نشبه بعضنا، كلنا مجانين، حينما نلتقي لا نكف عن تبادل النكات والمزاح لدرجة لا يريد أحدنا العودة لمنزله".

وتعلمت مينكي منذ علمها بإصابتها بالمرض كيف تعالج نفسها بالمضاد الحيوي وتعتني بحالتها، وبعدها قررت تأسيس المجمع السكني الذي تقول عنه: "نحن أشخاص إيجابيون، مهمتنا تحفيز الناس، فحتى لو كنت غير مريض بالإيدز؛ لك أن تشاركنا بالمجمع لتعلم كيف تعامل مرضى الإيدز إن كان لك قريب يعانيه، وما هي مواطن ضعفهم التي يحتاجون من يجبرها. نجلب الحب للآخرين وكذلك الحياة الإيجابية".

ولعمل مصدر دخل للمقيمين بالمجمع، علمت "مينكي" رفاقها صناعة المكسرات والحلوى والكيك؛ ليبيعوها لاحقا ويشغلوا أنفسهم بنفس الوقت ويستطيعوا جلب الرزق لأولادهم بمهنة شريفة؛ لأن المجتمع بالخارج لا يعترف بهم.

ورغم توفير الحكومة لأدوية الإيدز، فهي لا توفر الرعاية والدعم لمرضاه، وهذا ما يقوم به المجمع، فمن فيه يعطون الدروس التعليمية للمرضى حول كيفية استخدام الأدوية، وكذلك الدعم النفسي، كما أن أفراد المجمع يتعاونون لغسل وطهو الطعام لشديدي الإعياء منهم.

وتقول مينكي، إن رحلة البحث عن المياه تستهلك معظم اليوم الذي إن تفرغت فيه فكانت إما ستزور مرضى آخرين للاطمئنان عليهم أو لبيع الحلوى التي تطبخها، مضيفة أنها لو كان لديها وفرة من الماء لصنعت لأولادها منه مكعبات ثلج ليلهوا بها.

وتضيف مينكي، أن زوجها حينما علم منذ سنين بمرضها؛ اختفي ولم يظهر بعد، ولكن أولادها هم من يهتمون بها ويذكرونها دائما بمواعيد الدواء، متابعة أنها تحب الانخراط في العمل التطوعي؛ لتنسى همها وتكون بدلا من ذلك مساعدة للآخرين على تجاوز مشاكلهم.