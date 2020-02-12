كينيا تقيم جنازة رسمية لتشييع رئيسها الأسبق أراب موي

أقامت كينيا مراسم جنازة رسمية لرئيسها الأسبق دانيل أراب موي، أمس الثلاثاء، في العاصمة نيروبي.

وتجمع عشرات الآلاف من المواطنين الكينيين في استاد نيايو في نيروبي وفي شوارع المدينة لحضور مراسم تأبين أراب موي الذي تولي منصب الرئيس من عام 1978 إلى عام 2002 .

وقام رجال من الجيش بإدخال نعش الرئيس الأسبق الذي كان ملفوفا بعلم البلاد إلى داخل الاستاد.

وتحدث الرئيس أوهورو كينياتا خلال المراسم قائلا إن موي كان "صانع سلام قويا ورجل دولة وداعما لعموم أفريقيا ومناصرا لعالم أكثر اتحادا وعدلا".

وأعلنت الحكومة يوم الثلاثاء يوم عطلة رسمية لتمكين المواطنين من المشاركة في جنازة موي.

وتوفي موي الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 95 عاما. ولديه إرث معقد، حيث يشيد البعض بإنجازاته عندما كان ثاني رئيس للبلاد بعد الاستقلال عن بريطانيا، بينما تذكر آخرون كيف حكم كينيا بقبضة حديدية.

وظل موي في منصب الرئيس من عام 1978 إلى عام 2002، وهي فترة اتسمت بمركزية السلطة والفساد واتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وكانت كينيا دولة الحزب الواحد خلال معظم فترة حكمه.