مجلس الوزراء السوداني يؤكد أهمية إيجاد حلول عملية وحقيقية للأزمة الإقتصادية

أكد مجلس الوزراء السوداني، أهمية إيجاد حلول عملية وحقيقية للأزمة الإقتصادية، واتخاذ ترتيبات عملية للاستفادة من الموارد التي يذخر بها السودان للمعالجة على المدى البعيد.

وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الاربعاء، إن وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، قدم، خلال اجتماع المجلس اليوم، تقريرا تناول أسباب أزمة الخبز المتمثلة في سلسلة توزيع الدقيق، وعدم توفر البيانات الكافية لعدد وكلاء الدقيق والمخابز بالعاصمة والولايات، لافتا إلى السعي لإحكام الرقابة بالاشتراك مع لجان المقاومة.

كما قدم وزير الطاقة والتعدين، عادل ابراهيم، تقريرا حول أزمة الوقود، ووقف مجلس الوزراء على جهود وزارة الطاقة ورؤاها في معالجتها.

وقدم وزير شئون مجلس الوزراء، عمر بشير مانيس، ووزير الدولة بوزارة الخارجية، عمر قمر الدين، تقريرا مشتركا حول إحكام التنسيق بين وزارة الخارجية والوزارات الأخرى، بشأن العلاقات الخارجية، والوفود الأجنبية.

وأكد التقرير ضرورة إحكام التنسيق والتحضير والإعداد الجيد للموضوعات ومقابلات المسئولين، وذلك تحقيقا للهدف من هذه المقابلات.

واستمع المجلس إلى عرض من رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، حول زيارته إلى جيبوتي واطلاع الجانب الجيبوتي على الأوضاع السياسية والتحديات التي تجابه الحكومة الإنتقالية، وبحث أوجه التعاون في مجالات التجارة، ووقف على تجربة تطوير الموانئ.

كما قدم رئيس الوزراء عرضا حول زيارته لاثيوبيا لحضور الدورة 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، بأديس أبابا، وشكره الاتحاد الأفريقي على دعم السودان، وإطلاعه على التقدم الذى أحرزته الحكومة الانتقالية والتحديات.