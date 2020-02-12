عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد لحظة احتراق دبابات تابعة للجيش التركي، بعد قصفها من الجيش السوري في إدلب.

وأعلنت تركيا، مساء أمس الأول الاثنين، عن مقتل خمسة من جنودها في هجوم على نقطة مراقبة بإدلب السورية.



