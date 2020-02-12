قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن صناعة الحديد تشهد «حالة صحية» منذ النصف الثاني لعام 2019، لافتًا أن ذلك تسبب في زيادة الانتاج.

وأوضح «الزيني»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخط جديد للصلب في السويس؛ بطاقة إنتاجية 450 ألف طن، أدى الى زيادة المعروض في السوق وعدم تحكم أي شركة فيه وحدوث منافسة قوية به، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار العالمية لخامات الحديد بصفة عامة، وتراجع سعر الدولار في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدى إلى تخفيض سعر العقارات بنسبة انخفاض محتملة تزيد عن 15%.

وأكد أن بعض المشروعات لم ترتفع بها الأسعار منذ 3 سنوات؛ ما يضطر القائمين عليها لخفض سعرها من أجل تكملتها.