مسئول طبي بكندا: شفاء مواطن من فيروس كورونا

قال مسئول طبي كندي إن مواطنا كنديا تعافي من فيروس كورونا الذي أصيب به خلال الفترة السابقة، وإن الفيروس لم يعد معديًا بعد الآن.

وقال ديفيد ويليامز كبير مسئولي الصحة الطبية بمحافظة أونتاريو الكندية -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- "سجلت الحالة نتيجة سلبية لفحصين طبيين يفصل بينهما ما لا يقل عن 24 ساعة، وبالتالي فإن الأمر تم حسمه، وأن ذلك يعني أن هذا الفرد لم يعد معديًا بفيروس كورونا المستجد خلال العام الماضي".

ووفقًا لاحصائيات حكومية، فإنه تم إثبات إصابة سبعة حالات في كندا، من بينهم ثلاثة حالات في محافظة /أونتاريو/، وأربعة آخرين في مقاطعة /كولومبيا البريطانية/ الواقعة أقصى غربي البلاد.

كما حذرت الحكومة الكندية مواطنيها من السفر إلى محافظة /خوبي/ الصينية، مشيرة إلى أن خطر انتشار فيروس كورونا في كندا لا يزال منخفضًا.