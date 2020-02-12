وعيد جديد من عبد العال للحكومة بسبب موقف بين نائب وموظف بإحدى الوزارات

توعد رئيس مجلس النواب على عبد العال الحكومة، إذا لم تقدم ردا صباح اليوم الأربعاء؛ عما بدر من أحد موظفى مكتب وزارة لم يسمها، مع أحد نواب المجلس.

وقال عبد العال، في معرض تعليقه على شكوى من أحد النواب، بأنه يقدم طلبات لوزارة الزراعة منذ أربع سنوات، دون رد: «لو كنا على قلب رجل واحد كانت الناس سمعت لكن للأسف».

وأضاف: شكا إلي أحد النواب أن أحد الوزراء رفض مقابلته، وموظف من مكتب هذا الوزير خرج وقال له رد لا أستطيع قوله، وأطالب الحكومة بتوضيح عن هذه الواقعة.

كلام عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الثلاثاء، جاء في حضور وزير شؤون مجلس النواب. وطلب النائب فتحي قنديل الكلمة، ليعلن أنه النائب المقصود، وأن الوزارة التي تحدث عبد العال بشأنها هي وزارة الصحة.

وقال قنديل إن موظفا بمكتب وزيرة الصحة، قال له: «لا أنت ولا المجلس بتاعك تقدروا تفصلوني من شغلي».