رئيس بعثة الرباعية الدولية يؤكد تحركها بشأن قرار منع الصادرات الفلسطينية

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أكد رئيس بعثة اللجنة الرباعية في فلسطين جون كلارك، تحرك اللجنة بشأن قرار منع إسرائيل تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية، واتخاذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين تجاه القرار الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي اليوم الأربعاء، رئيس البعثة جون كلارك، لبحث تداعيات القرار الاسرائلي منع تصدير المنتجات الفلسطينية، وإرجاعها شاحنات محملة بمنتجات زراعية لأغراض التصدير إلى الخارج.

كما بحث الجانبان الوضع الاقتصادي الراهن، وسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ذات الصلة بالاستيراد والتصدير، وأشار العسيلي إلى أهمية تقديم المساعدة الدولية لتحسين الاقتصاد الفلسطيني.