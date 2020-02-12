«نيسان» تطالب غصن بتعويض 90 مليون دولار

أعلنت شركة نيسان، عملاق صناعة السيارات، اليوم الأربعاء أنها أقامت دعوى أمام القضاء الياباني ضد رئيسها السابق كارلوس غصن، للمطالبة بمبلغ قدره 10 مليارات ين ياباني (90 مليون دولار أمريكي) تعويضا لها عن "ممارساته الفاسدة".

وقالت الشركة - في بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - إن الدعوى التي أقامتها في محكمة يوكوهاما الجزئية تهدف إلى محاسبة غصن على "ممارساته الفاسدة على مدى سنوات عديدة" مثل "المدفوعات القائمة على الاحتيال والتي تلقاها غصن أو قدمها" وتشمل الاستخدام الشخصي لطائرات الشركة وعقاراتها السكنية في الخارج دون دفع إيجارها.

وأوضحت الشركة أنها كثفت حملتها للحصول على تعويضات من غصن عقب هروبه نهاية ديسمبر الماضي إلى لبنان من اليابان أثناء فترة إطلاق سراحه بكفالة في انتظار محاكمته أمام القضاء الياباني بتهم إخفاء جزء من دخله من الشركة عن الضرائب وإساءة استغلال منصبه.

وأضافت أنه من المتوقع أن يزيد حجم التعويضات التي تطالب بها غصن مع سعيها إلى استرداد مبالغ الغرامة التي ستسددها لوكالة الخدمات المالية اليابانية إلى جانب الجزاءات التي من المرجح أن تتعرض لها الشركة خلال محاكمة غصن المقبلة.

وقالت نيسان أيضا إنها قد تتخذ إجراء قضائيا منفصلا ضد غصن بشأن تصريحات مسيئة ولا أساس لها والتي أدلى بها غصن لوسائل الإعلام منذ هروبه إلى لبنان.

وكانت نيسان قد أقالت رئيسها من منصبه بعد وقت قصير من إلقاء السلطات اليابانية القبض عليه للمرة الأولى في نوفمبر 2018، ونفى غصن الفرنسي - البرازيلي - اللبناني جميع التهم الموجهة إليه..مؤكدا أنها نتيجة "مؤامرة" بين نيسان والإدعاء الياباني تهدف إلى الإطاحة به.

ومن غير المرجح أن يعود غصن إلى اليابان، نظرا إلى عدم وجود اتفاقية تسليم مطلوبين بينها وبين لبنان.