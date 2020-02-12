وزارة المالية الروسية تسيطر على أكبر بنك في روسيا

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ذكرت تقارير إعلامية رسمية روسية اليوم الأربعاء أن وزارة المالية بدأت عملية السيطرة على مصرف سابيربنك أكبر بنوك روسيا والخاضع حاليا لسيطرة البنك المركزي الروسي.

أثارت عملية السيطرة التكهنات بشأن اعتزام الحكومة استغلال أموال البنك لتمويل تنفيذ التعهدات الاقتصادية للرئيس فلاديمير بوتين.

يأتي ذلك في حين يعاني الاقتصاد الروسي خلال السنوات الأخيرة مع انخفاض أسعار السلع الرئيسية التي تصدرها روسيا إلى جانب العقوبات الغربية على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن هيرمان جريف رئيس سابيربنك القول إن صفقة الاستحواذ ستتم خلال العام الحالي، مضيفا أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين لتوفير "انتقال فعلي للأسهم إلى سيطرة الحكومة".