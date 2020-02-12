الاتحاد الأوروبي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في شمال سوريا

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طالب الاتحاد الأوروبي، بضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت مؤخرًا، في شمال سوريا.وأضاف حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الأربعاء، أن المواجهات بين القوات التركية والسورية قد تتحول إلى نزاع إقليمي مفتوح.