يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة، أن اليوناني تاكيس جونياس المدرب الراحل عن وادي دجلة اليوم الثلاثاء، هو أفضل مدرب جاء إلى الدوري المصري في آخر 10 سنوات.
وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن تاكيس هو أفضل مدرب جاء مصر في آخر 10 سنوات، ومدرب صاحب هوية فريدة، وصنع حالة في الدوري المصري.
وأضاف ميدو إلى أن جونياس مدرب خسره الدوري المصري، مشيدا بماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة بسبب تعاقده معه.
وفي تغريدة آخرى، انتقد ميدو المحللين الرياضيين بسبب تغيير رأيهم في المدرب اليوناني.