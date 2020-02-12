ستولتنبرج: الناتو ملتزم بمهمته التدريبية في العراق

ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء أن الحلف العسكري من المتوقع أن يعيد تثبيت التزامه بمهمة التدريب التي يقوم بها في العراق وأنه " مستعد لتقديم مزيد من الدعم".

ومن المتوقع أن يوافق وزراء الدفاع على تعزيز الدعم لمهمة التدريب، المتوقفة بشكل جزئي بسبب اندلاع أعمال قتالية في المنطقة.

وقال ستولتنبرج "الأمر مهم إلى حد كبير بألا يعود تنظيم داعش على الإطلاق".

وأضاف أن الناتو سيبحث أيضا ما يمكن أن يقوم به في الشرق الأوسط بخلاف العراق، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما يمكن أن يقوم به الحلف تحديدا، وأشار إلى وجود الناتو في أفغانستان والتعاون الاستخباراتي مع الأردن وتونس.

يُذكر أنه تم تجميد المهمة التدريبية للناتو في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني على الأراضي العراقية.