مجلس أبو ظبي: أزمة السوبر في طريقها للحل

كشف سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة لمجلس أبو ظبي الرياضي، عن آخر التطورات في أزمة بث مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري الذي يقام في دولة الإمارات.

ويلتقي الأهلي بطل الدوري مع الزمالك المتوج بكأس مصر، يوم 20 من شهر فبراير الحالي، للمنافسة علي كأس السوبر المصري.

وأوضح الاتحاد المصري أن هناك أزمة بين شركة بريزنتيشن الراعية لمباراة السوبر، مع قناة أبو ظبي الرياضية، بشأن إذاعته.

وقال العريفي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "برنامج مساء الأنوار" علي "قناة القاهرة والناس": "لا يمكن أن تحدث أي مشاكل في إقامة المباراة وهناك علاقات سياسية تربط بين الشعبين المصري والإماراتي".

وتابع: "لا توجد أي عوائق في إقامة السوبر، وعلاقتنا أكبر بكثير من أي عوائق، ما زال هناك نقاش بين قناة أبو ظبي وفي طريقها إلى الحل مع شركة بريزنتيشن ورئيس الاتحاد المصري، واليوم أو غدًا ستكون الأزمة في طريقه إلى الحل".

وأضاف: "من مصلحة السوبر أن يذاع على قناة أبو ظبي الرياضية، واثق جدًا في الأخوة بشركة بريزنتيشن وقناة أبوظبي في حل المشكلة".

وواصل: "كل شىء يسير على نفس المخطط له بيننا وبين الاتحاد المصري، ونحن على أتم الاستعداد لاستقبال أهل البلد من مصر، ونقيم مباراة تليق بالسوبر المصري".

وأردف: "لدينا تواصل مباشر مع الفريقين الأهلي والزمالك، سيصلا يوم 17 فبراير وأول مران لهما في اليوم التالي".

وأكمل: "كنا نتمنى أن تكون المباراة يوم الجمعة لأنه يوم إجازة في الإمارات، ولكن الاتحاد المصري رفض بسبب التأجيلات في جدول الدوري".

واختتم: "تجاوزنا 75% من مبيعات التذاكر ومتبقي 10 أيام على المباراة والإقبال في تزايد وبأعداد كبيرة، 90% من تذاكر الأهلي نفدت حتى الآن وفي تزايد".