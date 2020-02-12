الأمم المتحدة تنشر قائمة تضم 112 شركة لها علاقة بالمستوطنات الإسرائيلية

نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، قائمة تضم 112 شركة إسرائيلية ودولية شاركت في إقامة مستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

وأكمل المكتب الأممي إعداد القائمة بعد أربع سنوات من طلب لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قرار كان الهدف منه مساءلة الشركات الخاصة عن تأثيرها على وضع حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين.

وتضم القائمة 94 شركة إسرائيلية، و18 أجنبية، بينها المنصات السياحية الإلكترونية "آيربنب"، و"بوكينج دوت كوم"، و"إكسبديا"، و"تريب أدفايزور".

ويعني تضمين هذه الشركات في القائمة أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعتقد أنها شاركت في أعمال شملت توريد معدات إنشاء، والأمن، والصيانة والخدمات المصرفية الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية، بالإضافة إلى توريد معدات لهدم بنايات فلسطينية.

وفي الوقت الذي ينظر فيه إلى المستوطنات الإسرائيلية والتوسعات التي تتم فيها، على أنها غير شرعية وفقا للقانون الدولي، لم يتطرق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إصدار حكم على هذه الشركات.

وشدد المكتب على أن "الإشارة لكيانات الأعمال هذه ليست، ولا يزعم، أنها عملية قضائية أو شبه قضائية".

ومن المقرر مناقشة هذه القائمة خلال الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من فبراير الجاري.

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية القائمة السوداء بأنها "استسلام مشين للضغوط التي مارستها دول ومنظمات مهتمة بالإضرار بإسرائيل".

وحذرت الوزارة من تداعيات ذلك على علاقة إسرائيل بمجلس حقوق الإنسان، وبمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إصدار القائمة يمثل تطورا إيجابيا سيسهم في إحراز تقدم بشأن المساءلة واحترام حقوق الإنسان في فلسطين وخارجها.