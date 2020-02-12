رغم استمرار نزيف الدم في حروب الدول العربية، إلا أن الحب لا زال ينتصر بقلوب العشاق، ويقول الشاعر الفلسطيني محمود درويش: "يا حب، لا هدف لنا إلا الهزيمة في حروبك فانتصر".

واحتفالا بالفلانتين على طريقتها الخاصة، قررت "فرانس 24" عرض لمحات من الجمال والأمل رصدها صحفيوها من بين ميادين المعارك في سوريا وحتى المدن المدمرة في اليمن.

ويستذكر الصحفي صافي حامد، رحلته بصحبة عروسين إيزيديين قررا الزفاف من مخيم النزوح لقاعة أعراس متواضعة بمدينة دهوك ديسمبر الماضي، قائلا: "الحفل كان لمجرد الفرحة، فرغم فقر الإمكانيات وعدم وجود وجبات كثيرة عدا كيكة الزواج، إلا أن الجميع كانوا فرحين ومنهمكين في الرقص".

واللافت أن العروسين كانا طفلين منذ 6 سنوات حينما اقتحم مقاتلو تنظيم داعش مدنهم بالعراق، ليسبوا النساء ويقتلوا الشباب ويجندوا الصبيان للحرب.

ويضيف حامد أنه برغم حياة العروسين لسنين في مخيمات الإغاثة وما لاقوه من تجربة مريرة، إلا أن الحب ظل له مكانا في قلبيهما؛ ليتوج بالزواج في النهاية، ويجتمع الأهل والأصحاب بأزياء كردية متألقة يستمعون لفرقة بسيطة تعزف الموسيقى الكردية، بعد فروغها من العزف طالب المعازيم بإعادة الغناء، ورغم حياة المخيمات لم ينس المدعوين الاعتناء بهيئتهم، ولم تنس النساء تصفيف شعرهن لدى مركز التجميل (الكوافير).

ومن دهوك لصنعاء اليمنية، حيث الحرب التي صنعت أفظع كارثة بشرية وفقا للأمم المتحدة، حيث التقط مصور "فرانس برس" محمد هويس، صورة لرجال يرقصون بمنتهى المرح من أجل حفلة عرس لصديق لهم.

وفي 8 ديسمبر الماضي بإدلب السورية، يلتقط المصور عارف وتاد صورا مبهجة لأزياء عرس على واجهة أحد المحال، ومن يرى الصورة لا يكاد يلاحظ أن ذلك السوق قد تعرض لغارة جوية فظيعة باليوم السابق لالتقاط المشهد.

وبالذهاب شرقا في سوريا، فقد أجّل العروسان مصطفى ولوفين، زفافهما؛ بسبب الهجوم التركي على مناطق الأكراد، ولكن عندما حانت أقرب فرصة أقاما زفافهما بمدينة القامشلي، لتضج قاعة العرس بالأغاني القومية للأكراد، وليصور ديليل سليمان لحظات السرور بأعين الجميع.

ويقول ديليل إن تصوير ذلك كان له أثر جميل على نفسه، فبدلا من الحروب والنزوح والموت كانت هناك الألوان والفرحة والموسيقى.