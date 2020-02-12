الاتحاد الأوروبي يشيد بدور الجزائر في جهود تسوية الأزمة الليبية

أشاد سفير الاتحاد الاوروبي في الجزائر جون أورورك اليوم الاربعاء بدور الجزائر في تسوية الوضع في ليبيا منوها بـ "الحنكة والاصرار الذين تعمل بهما الجزائر دبلوماسيا من اجل ايجاد مخرج للأزمة الليبية".

وقال أورورك في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة "إننا نرى الحنكة والاصرار اللذين تعمل بهما الجزائر دبلوماسيا من أجل إيجاد مخرج للازمة الليبية وتفادي التصعيد".

وأكد أورورك ان الاتحاد الاوروبي يقف الى جانب موقف الامم المتحدة التي تعمل من أجل ايجاد حل سلمي ودبلوماسي للأزمة الليبية.

ورد على سؤال حول المساعدة التي يمكن للاتحاد الاوروبي ان يقدمها من اجل اعادة الاموال والاملاك المنهوبة والمهربة الى البلدان الأوروبية، أقر السفير أورورك بصعوبة هذا الأمر قائلا إن "البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لا سلطة لها على حسابات الاشخاص المشتبه بهم"

وأكد أن الجزائر التي تعد ثالث مصدر للغاز لأوروبا هي شريك موثوق بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن العلاقات الجزائرية الأوروبية تميزت بالكثير من المبادلات المثمرة والاحترام المتبادل و التفاهم و الشراكة، وقال إنه "رغم بعض الخلافات الا اننا نشجع بقوة مواصلة جهودنا في تعزيز هذه العلاقات الثنائية".

وأضاف "اننا اجتهدنا خلال كل هذه السنوات في اقامة علاقات متينة مع الجزائر وتطويرها وتحديثها من أجل خير ورفاهية شعوب كلا الجانبين".