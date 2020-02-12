إعلان للخطوط الجوية الاسكندنافية يشكك في أصول أشياء يحتمل انتسابها للبلاد

سحبت شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية "إس ايه إس" مؤقتا إعلانا تجاريا من مواقع التواصل الاجتماعي أثار انتقادات بسبب فكرته الرئيسية، وهي التشكيك في أصل بعض الظواهر التي يعتقد على نطاق واسع أنها اسكندنافية.

وذكر الإعلان الذي تم نشره، أمس الثلاثاء، على قناتي الشركة على موقعي يوتيوب وفيسبوك أن كرات اللحم وفكرة السارية المزينة التي تستخدم في الاحتفال بالأول من مايو، والشطائر تم جلبها جميعا من الخارج إلى اسكندنافيا.

ويتساءل صوت في الإعلان: "ما هي الأشياء الاسكندنافية حقا؟" وبعد فترة صمت يقول الصوت: "لا شيء على الإطلاق"، ويقول صوت آخر "كل الأشياء تم تقليدها".

وجاء رد فعل ريتشارد يومسوف، الأمين العام لحزب "ديموقراطيو السويد" اليميني الشعبوي، غاضبا حيث وصف الإعلان عبر موقع فيسبوك بأنه "هراء لعين" وتعهد بألا يستعمل شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية ثانية.