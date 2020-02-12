بابا الفاتيكان يرفض السماح بترسيم كهنة من الرجال المتزوجين بمنطقة الأمازون

لم يقر بابا الفاتيكان فرنسيس، الأول اليوم الأربعاء، اقتراحا بالسماح بترسيم رجال متزوجين ليصبحوا كهنة في منطقة الأمازون، فيما كان سيعد استثناء خاصا لقاعدة عزوبية الكهنة.

وكان من شأن موافقة البابا على ترسيم كهنة متزوجين، حتى ولو في منطقة الأمازون فقط، أن يفاقم التوترات مع منتقديه المحافظين، الذين يرون أن بابويته تعتبر ليبرالية بشكل مفرط.

وفي أكتوبر، اقترح أساقفة منطقة الأمازون خلال قمة للأساقفة تعرف باسم المجلس الكنسى "السينودوس" السماح بترسيم رجال متزوجين، فقط في منطقتهم، لمعالجة النقص الخطير في الكهنة في الأجزاء النائية بمنطقة الغابات المطيرة.

وفي وثيقة مكتوبة تمثل رده الرسمي على هذه القمة، لم يشر البابا إلى هذا، كما استبعد السماح لغير الكهنة بمنح أسرار القربان المقدس ولا تلقي الاعترافات.

وأعرب البابا رسميا عن رؤيته في إرشاد رسولي يحمل اسم "كويريدا أمازونيا" (عزيزي الأمازون).

وشملت الوثيقة التي تضم 111 بندا قضايا أخرى ناقشها أساقفة الأمازون خلال السينودوس، من بينها العدالة الاجتماعية وتغير المناخ وحقوق الأقليات والحاجة لتولية دور أكبر للمرأة في الكنيسة.

كان اقتراح ترسيم كهنة من الرجال المتزوجين في الأمازون قد جاء لأن الكاثوليك في الأجزاء النائية من المنطقة لا يرون أي كاهن أكثر من مرة واحدة في العام.

وقال البابا فرنسيس في وثيقته: "لا يمكن أن نبقى غير مهتمين بالمشكلة، الكنيسة مطالبة برد محدد وشجاع".

وكان من بين اقتراحاته الملموسة إرسال المزيد من بعثات التبشير. وحث البابا جميع الأساقفة على "المزيد من السخاء في تشجيع هؤلاء الذين يقدمون خدمة التبشير على اختيار منطقة الأمازون".