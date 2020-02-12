معهد روبرت كوخ الألماني يحذر من انتشار فيروس كورونا على نطاق أوسع

حذر معهد روبرت كوخ الألماني المتخصص في أبحاث الفيروسات من إمكانية انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19) على نطاق أوسع دوليا.

وكتب المعهد في تقرير نشره على الإنترنت اليوم الأربعاء إن " التطور العالمي يشير إلى إمكانية انتشار الفيروس عالميا بمفهوم الوباء"، مشيرا إلى أن الدول ذات الموارد المحدودة في نظامها الصحي ستتأثر بشدة بهذا الأمر، " كما أنه من الممكن أن يؤدي هذا الأمر في دول مثل ألمانيا أيضا إلى عبء كبير على الرعاية الطبية".

وكتب خبراء المعهد أنه ليس من المرجح للغاية بالنسبة للناس في ألمانيا في الوقت الراهن أن يلتقوا شخصا مصابا بالعدوى، وقالوا إن هذا التقدير يمكن أن يتغير في أي وقت، لافتين إلى أن الموقف يتطور بشكل متسارع للغاية.

وذكر المعهد أنه ينصح في الوقت الراهن باستراتيجية للحد من انتشار الفيروس وذلك بمحاولة الكشف المبكر عن المصابين بقدر المستطاع، كما أوصى بوضع الأشخاص الذين تواصلوا مع مصابين في الحجر الصحي لمدة 14 يوما كإجراء احترازي.

وأضاف المعهد أنه حتى في حال عدم العثور على المرضى والمتصلين بهم في الوقت المناسب، فإن هذه الخطوات ستعمل على تقليص انتشار الفيروس بين السكان.

وطالب المعهد بتأخير موجة المرض في ألمانيا وإضعاف ديناميكيتها بغرض كسب الوقت من أجل أخذ الاستعدادات والتعرف أكثر على الفيروس، وحث على تجنب تزامن وجود فيروس كوفيد-19 مع موجة الأنفلونزا الموجودة حاليا في ألمانيا معربا عن تخوفه من إمكانية أن يؤدي هذا إلى " أقصى قدر من الإثقال" على كاهل قطاع الرعاية الصحية في البلاد.